В Роспотребнадзоре назвали среднюю продолжительность заболевания COVID-19 в РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Россиянам сообщили среднюю продолжительность заболевания коронавирусом. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные врачей Роспотребнадзора.
По информации специалистов, средняя продолжительность COVID-19 составляет 11 дней. При этом у некоторых пациентов период заболевания может длиться пару дней, а у других – до 21–28 дней.
"На поздних сроках, после 14-го дня, продолжающаяся симптоматика связана с развившимися осложнениями, длительность которых может быть разной. В некоторых случаях симптомы осложнений остаются в течение более трех месяцев, до полугода, иногда дольше", – рассказала замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
По мнению младшего научного сотрудника отдела института, врача-терапевта Дарьи Хавкиной, продолжительность болезни зависит от своевременного и правильного лечения. Кроме того, свою роль в данном вопросе играют особенности организма человека.
Эксперты Роспотребнадзора сошлись во мнении, что вакцинированные пациенты болеют намного меньше, чем не поставившие прививку граждане.
Ранее в ведомстве объяснили, как можно перенести COVID-19 легче и быстрее. Сообщалось, что одной из превентивных мер является ношение маски при контакте с инфицированным человеком.
До этого врач Владимир Зайцев назвал ухудшающую течение коронавируса болезнь. По его словам, ангина представляет особую опасность в период пандемии.
В Москве выявили 4610 новых случаев заражения коронавирусом
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: