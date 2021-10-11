В Роспотребнадзоре назвали среднюю продолжительность заболевания COVID-19 в РФ

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Россиянам сообщили среднюю продолжительность заболевания коронавирусом. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные врачей Роспотребнадзора.

По информации специалистов, средняя продолжительность COVID-19 составляет 11 дней. При этом у некоторых пациентов период заболевания может длиться пару дней, а у других – до 21–28 дней.

"На поздних сроках, после 14-го дня, продолжающаяся симптоматика связана с развившимися осложнениями, длительность которых может быть разной. В некоторых случаях симптомы осложнений остаются в течение более трех месяцев, до полугода, иногда дольше", – рассказала замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

По мнению младшего научного сотрудника отдела института, врача-терапевта Дарьи Хавкиной, продолжительность болезни зависит от своевременного и правильного лечения. Кроме того, свою роль в данном вопросе играют особенности организма человека.

Эксперты Роспотребнадзора сошлись во мнении, что вакцинированные пациенты болеют намного меньше, чем не поставившие прививку граждане.

Ранее в ведомстве объяснили, как можно перенести COVID-19 легче и быстрее. Сообщалось, что одной из превентивных мер является ношение маски при контакте с инфицированным человеком.

До этого врач Владимир Зайцев назвал ухудшающую течение коронавируса болезнь. По его словам, ангина представляет особую опасность в период пандемии.

