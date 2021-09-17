Ученые назвали тахикардию еще одним постковидным синдромом

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Новым постковидным синдромом является тахикардия, заявили ученые МГУ. По их словам, в будущем это может стать серьезной клинической проблемой. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В медицинском научно-образовательном центре уже разрабатывают подход, который позволит пациентам с постковидной тахикардией сохранить здоровье и качество жизни.

Ученые подчеркнули, что раньше все исследования в области коронавируса сосредотачивались на эпидемиологии, факторах риска для людей и стратегии лечения. Однако в настоящее время появляется больше свидетельств, что COVID-19 может вызвать серьезные расстройства сердечно-сосудистой системы, которые продолжаются свыше трех месяцев.

"Это новое состояние классифицируется как постковидный синдром, но его клинические характеристики и стратегия лечения остаются в значительной степени неизвестными. Одними из наиболее частых жалоб пациентов, перенесших COVID-19, являются учащенное сердцебиение и перебои в работе сердца", – свидетельствуют результаты исследований.

Ученые предложили определить постковидную тахикардию как самостоятельное состояние после коронавируса. Кроме того, эксперты описали возможные пути лечения синдрома.

Ранее в Роспотребнадзоре дали рекомендации для борьбы с постковидным синдромом. Специалист заявил, что в этом случае может помочь прививка.