Ученые обнаружили биомаркеры постковидного воспалительного синдрома у детей

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Американские ученые обнаружили биомаркеры, которые указывают на наличие у ребенка опасного многосистемного воспалительного синдрома (MIS-C). Об этом сообщает "Газета.ру".
MIS-C обычно проявляется у детей спустя несколько недель после COVID-19. Он поражает сразу несколько систем организма и сопровождается повышенной температурой тела (от +38,5 градуса), пониженным давлением, кислородной недостаточностью, а также отказом внутренних органов, который может привести к смерти.
В рамках исследования специалисты наблюдали за 69 детьми с MIS-C и без него, а также за семью детьми с болезнью Кавасаки, по симптомам похожей на данный синдром. В итоге им удалось определить биомаркеры, указывающие на MIS-C, в частности маркеры воспаления, активации нейтрофилов, коагуляции и гуморального иммунного ответа. Кроме того, у детей с воспалительным синдромом был отмечен повышенный уровень аутоантител, возникающих у пациентов с коронавирусом.
Исследователи полагают, что их открытие позволит выявлять многосистемный воспалительный синдром на ранних стадиях и своевременно оказывать детям необходимую медицинскую помощь.
Ранее американские ученые выяснили, что основной причиной летальных исходов при COVID-19 является высокая концентрация коронавируса в легких, а не сопутствующие бактериальные инфекции или чрезмерная реакция иммунной системы, как считалось раньше.
Ученые предположили, что при лечении COVID-19 необходимо опираться на противовирусные препараты, а не на антибиотики.
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