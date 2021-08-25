В Роспотребнадзоре предупредили о проблемах с памятью и заторможенности после COVID-19

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Проблемы с памятью и заторможенность могут стать последствиями перенесенного коронавируса. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в интервью РИА Новости.
Специалист отметила, что некоторые пациенты после перенесенного заболевания также ощущают потерю концентрации внимания, рассеянность и сонливость.
"Со временем, по мере восстановления общего состояния организма, эти проявления уменьшаются", – отметила Пшеничная.
Эпидемиолог пояснила, что у некоторых пациентов подобные проблемы проходят в течение нескольких дней или недель. При этом в других случаях последствия болезни могут преследовать человека месяцами. Подобное положение вещей определяется индивидуальными особенностями пациента, заключила специалист.
Ранее терапевт Алексей Водовозов объяснял, как действовать после контакта с больным COVID-19. Эксперт пояснял, что степень риска инфицирования зависит от близости контакта с заболевшим.
До этого ученый-иммунолог из Швейцарии Саи Редди заявлял о вероятности появления новых вариантов коронавируса. По мнению специалиста, новые разновидности будут обладать высоким уровнем заразности и смогут избегать воздействия на них антител.
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