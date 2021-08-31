Ученые выяснили основную причину смерти пациентов с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Американские ученые выяснили, что основной причиной летальных исходов при COVID-19 является высокая концентрация коронавируса в легких, а не сопутствующие бактериальные инфекции или чрезмерная реакция иммунной системы, как считалось раньше. Результаты их исследования опубликованы в журнале Nature Microbiology.
Эксперты собрали образцы тканей легких 589 пациентов с тяжелым течением болезни, которые предварительно прошли процедуру бронхоскопии для очистки органов дыхания. Анализ показал, что люди, умершие от COVID-19, имели в среднем в десять раз более высокую концентрацию вируса в нижних дыхательных путях, чем те, кто болел тяжело, но выздоровел.
Также специалисты не смогли найти доказательств того, что смерть пациентов могла быть вызвана вторичной бактериальной инфекцией, тем не менее они отметили, что это может быть связано с приемом антибиотиков участниками исследования.
Не подтвердились и предположения о том, что вирус провоцирует чрезмерную реакцию иммунной системы: во всех случаях иммунный ответ был пропорционален вирусной нагрузке, а у тех, кто умер, он был даже ниже, чем у выздоровевших пациентов.
В итоге ученые пришли к выводу, что при лечении COVID-19 необходимо опираться на противовирусные препараты, а не на антибиотики, как это делается сейчас.
Ранее в Роспотребнадзоре предупредили, что COVID-19 может приводить к проблемам с памятью, потере концентрации внимания, рассеянности и сонливости. У некоторых пациентов подобные проблемы проходят в течение нескольких дней или недель. При этом в других случаях последствия болезни могут преследовать человека месяцами.
В Москве выявлено 1 162 новых случая COVID-19
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