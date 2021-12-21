Собянин поручил продолжить работу "Школы профессионального роста" для студентов-медиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому три столичных вуза получат гранты на 63 миллиона рублей с целью реализации проекта "Школа профессионального роста" для студентов-медиков.

В 2022 году участниками программы станут Первый московский государственный медицинский университет имени Сеченова, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова и Московский государственный медико-стоматологический университет имени Евдокимова.

Программа "Школа профессионального роста" подразумевает углубленное изучение профильных дисциплин. В частности, к участию приглашаются обучающиеся по таким направлениям, как "педиатрия", "терапия", "неврология", "онкология", "урология" и другие.

Участники школы получают ежемесячную стипендию в размере 25 тысяч рублей. Профессиональным навыкам они могут обучаться без отрыва от основной учебы. По окончании обучения в "Школе профессионального роста" по договору потребуется отработать не менее двух лет в одном из учреждений здравоохранения Москвы.

Обучение пятого потока начнется в январе 2022 года и продлится шесть месяцев. Программа "Школа профессионального роста" работает в столице с 2018 года.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова предположила, что медицинские работники будут уходить из профессии на фоне профессионального выгорания из-за пандемии коронавируса. Представитель кабмина подчеркнула, что необходимо дополнительно усилить подготовку специалистов в области здравоохранения.

