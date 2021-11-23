Почти 20 тыс работающих с COVID-19 столичных врачей прошли психологические тренинги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Около 20 тысяч столичных медиков, которые работают с пациентами с COVID-19, прошли специализированные психологические тренинги. В программу вошли свыше 150 городских медицинских организаций, включая больницы и поликлиники, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Замруководителя Депздрава Елена Ефремова рассказала, что в столице программа поддержки врачей работает с осени прошлого года. Специалисты помогают медикам преодолевать трудности, связанные с психологическим напряжением, которое возникло в период пандемии коронавируса.

"Они позволяют врачам поликлиник и стационаров сохранять стабильное эмоциональное состояние, осваивать навыки по предотвращению стрессовых ситуаций и отрабатывать приемы профилактики профессионального выгорания", – приводятся в материале слова Ефремовой.

Как уточняется, тренинги для врачей проходят в офлайн- и онлайн-форматах. В курс входят психологические тренинги, а также психофизиологические методики, такие как массаж, иглорефлексотерапия, дыхательная и релаксационная гимнастика.

В неформальной обстановке слушатели учились принимать свои эмоции, управлять конфликтными ситуациями, диагностировать стресс, прорабатывать профессиональное и эмоциональное выгорание. Игровые и релаксационные практики помогли участникам интегрировать полученные знания и опыт.

Тренинги проводятся в группах, но желающие могут получить дополнительную индивидуальную консультацию специалистов.

Психологи и инструкторы по нейрофитнесу Научно-практического психоневрологического центра имени З. П. Соловьева по необходимости приезжают в медицинские организации и оказывают помощь специалистам, не отрывая их от работы.

Руководитель центра Алла Гехт рассказала, что специалисты выезжают в основные московские стационары и работают в красных зонах.

Ранее психолог Александр Шахов назвал эффективный способ простить себя за совершенные в прошлом ошибки. По его словам, для начала нужно определить мысль, которая не дает покоя. Затем записать ее мелкими темными буквами и перевернуть лист. На другой стороне написать крупными яркими буквами замещающую мысль, о которой стоит думать вместо негативной.

