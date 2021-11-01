Психолог назвала простой способ не сорваться на вредные продукты во время диеты

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Психолог, психотерапевт Марина Слинькова рассказала, как предостеречь себя от срывов во время диеты. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Она советует на пути к заветной мечте ставить промежуточные цели, достигать их и поощрять себя за это. К примеру, можно купить что-то новое или посетить необычное мероприятие.
"С длинной целью трудно идти, но это, опять же, зависит от саморегуляции. Например, когда родители говорят детям, что в конце четверти купят подарок, обычно это не очень работает. Потому что мотивация быстро падает. А если это короткая цель, то у человека появляется осознание того, что путь удлиняется, но это достижимо", – объяснила Слинькова.
Она отметила, что в данной ситуации все работает так же: надо ориентироваться на особенности каждого человека.
Слинькова добавила, что бывают случаи, когда с проблемой лишнего веса приходят к психологам.
Ранее сообщалось, что почти каждый пятый ребенок в России имеет избыточную массу тела или страдает от ожирения.
По мнению ведущего научного сотрудника отдела терапевтической эндокринологии НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ Наталии Мазуриной, решение данной проблемы возможно за счет разработки специальной государственной программы для школьного и дошкольного образования, которая будет прививать детям навыки здорового образа жизни.
В Москве растет проблема детского ожирения – ВОЗ
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