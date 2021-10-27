Голикова допустила, что медики будут уходить из профессии на фоне пандемии

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова предположила, что медицинские работники будут уходить из профессии на фоне профессионального выгорания из-за пандемии коронавируса, передает РИА Новости.
"...врачи, которые сегодня работают, и медицинский персонал, который сегодня работает в "красной" зоне, кратно подвержены последствиям ковида, и я не исключаю, что коллеги просто будут уходить из профессии, потому что происходит профессиональное выгорание", – заявила представитель кабмина.
Голикова отметила, что необходимо приложить дополнительные усилия для подготовки специалистов в области здравоохранения. Вице-премьер добавила, что в данной сфере происходит отток кадров.
Академик РАН, основатель Центра имени Д. Рогачева Александр Румянцев ранее рассказал о важности новых стандартов в подготовке врачей. По словам специалиста, их надо адаптировать к новому общероссийскому стандарту первичной медпомощи.
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