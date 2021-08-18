ЕР и правительство разработали основные направления программы "Санитарный щит"

Фото: Ольга Крылова
"Единая Россия" и правительство разработали основные направления программы "Санитарный щит". Она должна основываться на новой инфраструктуре – лабораториях, научных центрах, программных платформах для анализа и проектирования эпидемиологических моделей. Об этом на круглом столе "Санитарный щит страны – безопасность для граждан" заявил первый вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в новой программе будет несколько направлений – от обеспечения достаточного запаса защитных масок и перчаток до создания в достаточно короткое время качественных вакцин.
Кроме того, должна быть доступной быстрая диагностика инфекций для каждого жителя страны в любой ее точке. Также необходима подготовка медиков.
"Еще одно важное направление, которое президент в послании обозначил, как инновационное, – это научная составляющая: разработка тестов – за четыре дня, вакцин – за четыре месяца", – сообщила Голикова.
Как объяснил заместитель председателя Совфеда, "Санитарный щит" не должен создавать преград для общения и передвижений людей.
"Необходимо выстроить пирамидальную структуру лабораторий, во главе которых должна находиться центральная лаборатория с аналитическим центром, которая будет осуществлять руководство пунктами на местах", – считает академик РАН, президент Центра имени Д. Рогачева Александр Румянцев.
По его мнению, на всех пропускных пунктах на въездах в страну должны быть мобильные лаборатории для забора биоматериала.
Ранее вице-премьер РФ заявила, что проект создания "санитарного щита" РФ нужно продлить до 2030 года. Сейчас он рассчитан до 2024 года.
В июле этого года власти России разработали проект "Санитарный щит" по предупреждению развития пандемий и опасных инфекций в стране, на его реализацию направят порядка 30 миллиардов рублей.
По словам Голиковой, таким образом правительство рассчитывает усилить санитарно-карантинный контроль и предотвратить завоз вирусов в Россию без ограничения перемещения людей и закрытия границ. Для этого планируется модернизировать существующие и построить новые лаборатории, а также обеспечить к 2024 году возможность экспресс-диагностики различных видов инфекций более чем в 240 пропускных пунктах.
Она добавила, что проект также предусматривает создание информационного ресурса, на котором любой желающий сможет получить информацию о состоянии окружающей среды и эпидемиологической обстановки.
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