Нифантьев: мы должны быть готовыми к любой вирусной или бактериологической угрозе

Фото: Москва 24/Галина Бродская
Несмотря на снижение заболеваемости коронавирусом, эпидемиологическая ситуация в России остается напряженной, поэтому основной задачей политической и экономической повестки страны остается предупреждение распространения инфекции. Таким мнением поделился член Общественной палаты РФ, председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) Евгений Нифантьев.
"Мы стали первыми в мире разработчиками вакцины против COVID-19 "Спутник V". <...> Сегодня с уверенностью можно сказать, что наши ученые <...> способны оперативно разрабатывать как экспресс-тесты на новые инфекции, так и вакцины против них. Мы должны учесть уроки пандемии и быть готовыми к любой вирусной или бактериологической угрозе. Уверен, что с такой научной базой нам удастся дать отпор новым штаммам коронавируса и другим инфекциям", – сказал он.
В связи с этим Нифантьев упомянул так называемый "Санитарный щит", который 19 июля представила вице-премьер Татьяна Голикова. Предполагается, что проект позволит за четыре дня разрабатывать тест-системы на новые инфекции и за четыре месяца – вакцины против них.
При этом Нифантьев подчеркнул, что усилия властей будут эффективны только в том случае, если и граждане будут ответственно подходить к соблюдению санитарно-эпидемиологических мер.
Ранее председатель координационного совета РААС обратил внимание на тот факт, что "Спутник V" входит в топ-3 мировых вакцин против COVID-19 по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.
По его словам, российский препарат уже применяют почти в 70 странах мира.
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