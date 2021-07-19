Евгений Нифантьев предлагает школам установить экобоксы для сбора батареек

Фото: Галина Бродская
В российских школах следует установить экобоксы для сбора батареек и пластиковых крышек. С такой инициативой выступил член Общественной палаты РФ, председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев.
Он уверен, что именно взрослые – родители и учителя – должны объяснять детям, что бережное отношение к окружающему миру начинается с малого. Важным вкладом будет перестать выбрасывать источники питания и пластик с другими бытовыми отходами.
Нифантьев уверен, что школы, где дети проводят большую часть дня, могут и должны стать центрами формирования их экологического сознания и ответственного потребления.
По его мнению, до 1 сентября контейнеры для сбора батареек и пластиковых крышек следует установить во всех заинтересованных учебных заведениях, а о начале сбора объявить на торжественных линейках.
Член Общественной палаты напомнил, что подобные экобоксы уже установлены в некоторых столичных школах, например в школе № 1207 в районе Орехово-Борисово Южное и № 937 в районе Орехово-Борисово Северное.
Он также обратил внимание на то, что благодаря работе экоактивистов число контейнеров для сбора батареек в подъездах жилых домов Южного округа Москвы за месяц возросло на треть – с 130 до 170.
Ранее лидер общественного движения, ведущий Тимофей Баженов заявил, что экологию и экопросвещение необходимо прочно связать с вопросами патриотического воспитания молодежи. Он убежден, что воспитанием бережного отношения к природе должны заниматься люди, вызывающие доверие у слушателей.
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