В России разработают "быстрые" тесты на пять опасных инфекций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

К концу 2021 года в России появятся "быстрые" тесты на пять опасных инфекций. Об этом сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова.

Она отметила важность быстрого получения информации по инфекции, которой может быть заражен человек.

"Уже к концу этого года будут созданы быстрые – за 60 минут – тесты на пять эпидемически важных инфекций – COVID-19, грипп, сальмонеллез, туберкулез и устойчивый к антибиотикам стафилококк", – цитирует Голикову РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Всероссийскую диспансеризацию в 2020 году, несмотря на пандемию, прошли около 30 миллионов россиян.

31 марта вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Россия возвращается к плановой работе системы здравоохранения.

По ее словам, в настоящее время можно сказать, что с пика 279 тысяч коек, развернутых зимой, их стало 119 тысяч. Кроме того, она отметила, что в стране восстанавливают диспансеризацию и профосмотры.