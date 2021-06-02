В России разработают "быстрые" тесты на пять опасных инфекций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
К концу 2021 года в России появятся "быстрые" тесты на пять опасных инфекций. Об этом сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова.
Она отметила важность быстрого получения информации по инфекции, которой может быть заражен человек.
"Уже к концу этого года будут созданы быстрые – за 60 минут – тесты на пять эпидемически важных инфекций – COVID-19, грипп, сальмонеллез, туберкулез и устойчивый к антибиотикам стафилококк", – цитирует Голикову РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Всероссийскую диспансеризацию в 2020 году, несмотря на пандемию, прошли около 30 миллионов россиян.
31 марта вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Россия возвращается к плановой работе системы здравоохранения.
По ее словам, в настоящее время можно сказать, что с пика 279 тысяч коек, развернутых зимой, их стало 119 тысяч. Кроме того, она отметила, что в стране восстанавливают диспансеризацию и профосмотры.
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