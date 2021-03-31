Голикова заявила о возвращении системы здравоохранения к плановой работе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Россия возвращается к плановой работе системы здравоохранения. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, в настоящее время можно сказать, что с пика 279 тысяч коек, развернутых зимой, их стало 119 тысяч. Кроме того, она отметила, что в стране будут восстановлены диспансеризация и профосмотры.

"И я привожу эти цифры только для того, чтобы сказать, что мы возвращаемся к плановой работе системы здравоохранения, а значит, восстанавливаем диспансеризацию и профосмотры", – заявила Голикова на церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021–2023 годы.

Ранее вице-премьер сообщила, что Россия входит в тройку стран – лидеров по количеству проведенных тестов на COVID-19.

По ее словам, в настоящее время возможности диагностики постоянно развиваются. Например, уже сейчас внедряются экспресс-тесты, с помощью которых можно выявить коронавирус в течение 20 минут.