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Общество

14:48

Около 80 уголовных дел возбуждено в Москве из-за поддельных COVID-сертификатов

мэр Москвы общество медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В Москве возбуждено около 80 уголовных дел по поддельным сертификатам о вакцинации от коронавируса, сообщил Сергей Собянин.

По его словам, проблемы с поддельными сертификатами в столице есть, однако они не глобальны.

"На фоне того, что у нас сегодня порядка семи миллионов человек имеют QR-коды в Москве, то это, конечно, ничтожно мало и никак на всю систему не влияет", – сказал градоначальник в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подделка сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции неприемлема, с ней ведется борьба как в РФ, так и в других странах.

По данным пресс-центра МВД, с июля в России возбудили более 500 уголовных дел о поддельных сертификатах о вакцинации и других документах, связанных с коронавирусом.

Около 80 дел по поддельным сертификатам о прививках возбудили в Москве – Собянин

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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