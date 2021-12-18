Телезрителям рассказали о популярных горнолыжных склонах у москвичей

В Подмосковье работают около 20 горнолыжных баз – это порядка 70 склонов с разным уровнем сложности.

На каких горнолыжных склонах предпочитают отдыхать москвичи и сколько это стоит? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

