Набор волонтеров в колл-центр акции #МыВместе открылся в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве открылся набор волонтеров для работы в колл-центре в рамках общероссийской акции #МыВместе. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Волонтеры Москвы всегда готовы прийти на помощь городу и его жителям. И если сейчас потребуется оперативно поддержать и усилить работу горячей линии, то они обязательно откликнутся. Пандемия многому научила наше сообщество", – сказала руководитель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.
Ожидается, что колл-центру московского штаба акции #МыВместе будут помогать порядка 500 добровольцев. Они будут отвечать на различные вопросы горожан, в частности о вакцинации, работе медучреждений или оформлении листка нетрудоспособности, а также собирать информацию для передачи ее более узким специалистам.
В числе требований к кандидатам – возраст 18–60 лет, наличие QR-кода, грамотная устная речь. Перед началом работы волонтеры пройдут обучение в очном и дистанционном форматах.
В начале декабря прошлого года в Москве состоялась церемония вручения премии #МыВместе. В приветствии к участникам и гостям мероприятия Владимир Путин отметил, что во время пандемии волонтеры взяли на себя огромную нагрузку и, рискуя своим здоровьем, внесли большой вклад в борьбу с пандемией.
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