Собянин посетил московский штаб общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе

В столице в нерабочие дни снова стали востребованы волонтеры акции взаимопомощи #МыВместе. Она родилась в первые недели пандемии. Тогда добровольцы пришли на помощь пожилым людям, которые в период самоизоляции должны были оставаться дома.

Тоже самое рекомендовано пожилым москвичам и сейчас. Поэтому волонтеры возобновили помощь. Впрочем, они помогают не только пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями на дому. Более 110 человек работают в столичных больницах, а также на мобильных пунктах вакцинации. С волонтерами акции #МыВместе встретился Сергей Собянин.

"В Москве, к сожалению, ситуация остается непростой. За последнюю неделю госпитализировано около 10 тысяч человек в тяжелом состоянии. Динамика заболеваний несколько снизилась, но все равно ситуация остается сложной. У нас около трех миллионов пожилых людей находятся в режиме самоизоляции. В городе работает горячая линия комплекса социальной защиты населения, который уже 1,5 года оказывает большую помощь для тех, кто находится в сложной жизненной ситуации. Но, конечно, очень важно, чтобы, помимо государственных служб, работали в этом направлении и общественные организации, все люди неравнодушные", – сказал мэр.

Чтобы получить помощь, нужно позвонить на горячую линию. Операторы колл-центра принимают заявки на различные виды социальной помощи: покупка и доставка продуктов, товаров первой необходимости, льготных лекарств и средств реабилитации. За время пандемии на горячую линию поступило почти два миллиона звонков и оказано более 700 тысяч услуг. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.