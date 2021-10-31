Участок БКЛ метро между станциями "Хорошёвская" и "Мнёвники" закрыли до 31 октября

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Москва 24

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Транспорт

10:22

До конца года на МЦД-4 откроют еще три станции – Собянин

мэр Москвы транспорт МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин объявил, что до конца 2021 года в Москве откроют еще три станции четвертого диаметра Московских центральных диаметров (МЦД-4). Об этом мэр рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

"На МЦД-4 уже построено семь новых вокзалов (даже станциями их язык не поворачивается назвать), три мощных вокзала еще предстоит ввести до конца года", – заявил Собянин.

В числе станций, которые ждут открытия – Минская и Аминьевская. Они сконструированы таким образом, что будут играть роль крупных транспортно-пересадочных узлов. С Минской можно будет пересесть на Солнцевскую линию метро, а с Аминьевской – на БКЛ.

Согласно проекту, пользоваться станциями смогут в том числе те, кто приезжает из ТиНАО на поездах Киевского направления железной дороги. Этот транспортный участок войдет в состав МЦД-4, проходящего через семь вокзалов Москвы.

Протяженность будущего МЦД-4 "Киевско-Горьковский" составит 86 километров. На нем будет 39 остановочных пунктов, в том числе на Курском, Ярославском, Казанском, Ленинградском, Савеловском, Рижском и Белорусском вокзалах.

Ранее в октябре мэр Москвы Сергей Собянин открыл станцию Кокошкино Киевского направления Московской железной дороги после реконструкции. Она войдет в состав будущего МЦД-4. Градоначальник отметил, что на строительство станции ушло два года.

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