До конца года на МЦД-4 откроют еще три станции – Собянин

10:22
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин объявил, что до конца 2021 года в Москве откроют еще три станции четвертого диаметра Московских центральных диаметров (МЦД-4). Об этом мэр рассказал в эфире телеканала "Россия 1".
"На МЦД-4 уже построено семь новых вокзалов (даже станциями их язык не поворачивается назвать), три мощных вокзала еще предстоит ввести до конца года", – заявил Собянин.
В числе станций, которые ждут открытия – Минская и Аминьевская. Они сконструированы таким образом, что будут играть роль крупных транспортно-пересадочных узлов. С Минской можно будет пересесть на Солнцевскую линию метро, а с Аминьевской – на БКЛ.
Согласно проекту, пользоваться станциями смогут в том числе те, кто приезжает из ТиНАО на поездах Киевского направления железной дороги. Этот транспортный участок войдет в состав МЦД-4, проходящего через семь вокзалов Москвы.
Протяженность будущего МЦД-4 "Киевско-Горьковский" составит 86 километров. На нем будет 39 остановочных пунктов, в том числе на Курском, Ярославском, Казанском, Ленинградском, Савеловском, Рижском и Белорусском вокзалах.
Ранее в октябре мэр Москвы Сергей Собянин открыл станцию Кокошкино Киевского направления Московской железной дороги после реконструкции. Она войдет в состав будущего МЦД-4. Градоначальник отметил, что на строительство станции ушло два года.
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