Собянин утвердил проект благоустройства территории у трех станций МЦД-2

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин утвердил проект благоустройства территории у станций Москворечье, Курьяново и Перерва МЦД-2. Решение принято в ходе заседания президиума правительства города.

Отмечается, что благоустройство данных станций является частью проекта развития МЦД-2 "Курско-Рижский".

"Правительство Москвы утвердило проект комплексного благоустройства территории, прилегающей к станциям Москворечье, Курьяново и Перерва МЦД-2 – участок от улицы Ереванской до платформы Перерва площадью 174,53 гектара. Постановление по данному вопросу подписал Сергей Собянин", – говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Проектом также предусмотрена реконструкция платформ Перерва и Москворечье. Кроме того, пешеходные переходы с конкорсами возведут на станциях Курьяново и Перерва.

От выходов до остановок общественного транспорта пассажиры будут проходить под навесами "сухие ноги", защищающими от дождя и снега.

Ранее Сергей Собянин утвердил проект комплексного благоустройства территории площадью 111,9 гектара, расположенной у станций Депо и Люблино второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2).

В рамках благоустройства запланирована постройка двух пешеходных переходов через Юго-Восточную хорду и пути МЦД-2, реконструкция прилегающих улиц, в частности участка Проектируемого проезда № 4108 вдоль путей.

