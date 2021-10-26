Собянин утвердил проект благоустройства территории у станции Фили МЦД-1

16:02
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Сергей Собянин утвердил проект благоустройства территории у станции Фили первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1), сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума.
Речь идет об участке от станции метро "Славянский бульвар" до Москвы-реки площадью 54,86 гектара.
Станция Фили расположена в западной части Москвы вдоль строящегося Северного дублера Кутузовского проспекта – между железнодорожными станциями Тестовская и Славянский бульвар.
Проект благоустройства предусматривает строительство подземного пешеходного перехода через пути МЦД-1. Запланирована также реконструкция прилегающей улично-дорожной сети, включая Промышленный проезд.
Рядом со станцией Фили появятся дополнительные наземные пешеходные переходы и остановки наземного транспорта, стоянки такси, площадки для парковки велосипедов и автомобилей.
От станции до остановок общественного транспорта пассажиры смогут пройти под навесами "сухие ноги", защищающими от дождя и снега.
Благоустройство территории является частью проекта развития МЦД-1 "Белорусско-Савеловский".
Ранее Сергей Собянин утвердил проект комплексного благоустройства территории площадью 111,9 гектара, расположенной у станций Депо и Люблино второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2).
В рамках благоустройства запланирована постройка двух пешеходных переходов через Юго-Восточную хорду и пути МЦД-2, реконструкция прилегающих улиц, в частности участка Проектируемого проезда № 4108 вдоль путей.
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