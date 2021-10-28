Центры "Московский транспорт" будут работать в период нерабочих дней

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сервисные центры "Московский транспорт" продолжат работу в период длинных выходных. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"По просьбам жителей сервисные центры "Московский транспорт" снова работают офлайн. Мы продолжим очно консультировать москвичей со всеми мерами безопасности и дезинфекцией", – говорится в сообщении.

Несмотря на работу центров "Московский транспорт", в департаменте призвали горожан обращаться по вопросам парковок дистанционно. Подать заявление можно через единый контакт-центр по телефонам 8 (495) 539-54-54 или 8 (495) 539-32-10 (для мобильных), через Единый транспортный портал, а также по почте улица Скаковая, дом 19, город Москва, 125040.

Отмечается, что горожане могут получить разрешение на выдачу автомобиля после эвакуации в сервисных центрах, а также круглосуточно на спецстоянках по адресам проезд Дубовой Рощи, владение 7А, проезд Одоевского, владение 3, и проезд Энтузиастов, владение 3.

В Дептрансе уточнили, что в День народного единства, 4 ноября, сервисные центры работать не будут.

20 октября Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября на всей территории России в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. При этом заработные платы работников сохранятся.

В Москве нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября. В этот период будет ограничена работа большинства организаций, за исключением аптек и продуктовых магазинов.