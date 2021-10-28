Городские службы Москвы перешли на особый режим работы до 7 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Городские службы столицы будут работать в режиме повышенной готовности в период нерабочих дней, с 28 октября по 7 ноября, сообщил заммэра Петр Бирюков.

"К оперативному реагированию на возможные нештатные ситуации готовы 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур, все они оснащены специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения", – рассказал он.

Также усилили контроль за соблюдением мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности, а также за работой электросетевых объектов. Бирюков добавил, что в городе приняты все необходимые меры для бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения.

Заммэра подчеркнул, что ресурсоснабжающие организации в прошлые периоды самоизоляции не выявили существенного увеличения потребления электроэнергии, воды и газа. Рост потребления ресурсов не прогнозируется и в предстоящие нерабочие дни.

"Все системы жизнеобеспечения города благодаря существующим резервам мощностей, готовы к любым нагрузкам, в том числе максимальным", – добавил Бирюков.

20 октября Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября на всей территории России в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. При этом заработные платы работников сохранятся.

В Москве нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября. В этот период будет ограничена работа большинства организаций, за исключением аптек и продуктовых магазинов.