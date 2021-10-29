Платформу на станции Окружная МЦД-1 временно закроютс с 31 октября

Фото: Дептранс Москвы

Платформу на станции Окружная первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1) временно закроют с 31 октября для проведения строительных работ. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"...другую платформу временно закроют. Это нужно для дальнейшего развития хаба, в том числе для строительства дополнительного выхода из метро "Окружная" Люблинско-Дмитровской линии ближе к станции МЦД и жилым комплексам", – указали в ведомстве.

В Дептрансе добавили, что вечером 31 октября поезда начнут останавливаться у новой платформы станции Окружная. Здесь проходят третий и четвертый железнодорожные пути.

Новая платформа оснащена навесом, а также современной навигацией, лавочками и урнами. Спуск в южный вестибюль станции может осуществляться через два лифта и эскалатор.

Ранее в пресс-службе МЖД сообщили о временном перекрытии движения на участке второго маршрута Московских центральных диаметров от станции Каланчевская до Курского вокзала. Поезда не будут следовать здесь в ночь с 29 на 30 октября и с 30 на 31 октября.