Участок БКЛ метро между станциями "Хорошёвская" и "Мнёвники" закрыли до 31 октября

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Транспорт

16:43

Платформу на станции Окружная МЦД-1 временно закроютс с 31 октября

транспорт МЦД

Фото: Дептранс Москвы

Платформу на станции Окружная первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1) временно закроют с 31 октября для проведения строительных работ. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"...другую платформу временно закроют. Это нужно для дальнейшего развития хаба, в том числе для строительства дополнительного выхода из метро "Окружная" Люблинско-Дмитровской линии ближе к станции МЦД и жилым комплексам", – указали в ведомстве.

В Дептрансе добавили, что вечером 31 октября поезда начнут останавливаться у новой платформы станции Окружная. Здесь проходят третий и четвертый железнодорожные пути.

Новая платформа оснащена навесом, а также современной навигацией, лавочками и урнами. Спуск в южный вестибюль станции может осуществляться через два лифта и эскалатор.

Ранее в пресс-службе МЖД сообщили о временном перекрытии движения на участке второго маршрута Московских центральных диаметров от станции Каланчевская до Курского вокзала. Поезда не будут следовать здесь в ночь с 29 на 30 октября и с 30 на 31 октября.

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