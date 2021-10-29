Расписание поездов на МЦД-1 и двух направлениях МЖД изменится в нерабочие дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В нерабочие дни на первом Московском центральном диаметре (МЦД-1), Савеловском и Белорусском направлениях МЖД изменится расписание движения поездов. Об этом сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.
Так, 30 и 31 октября с 22:10 до 05:35 не будет движения электричек на МЦД-1 в сторону Одинцова на участке Савеловская – Бескудниково. С 22:10 (на 24 часа) увеличат интервалы движения составов, а часть поездов поедет по укороченному маршруту от/до станций Бескудниково, Марк, Лобня и Белорусского вокзала.
С 4 по 6 ноября с 04:05 до 0:05 поезда не будут курсировать между Белорусской и Савеловской, интервалы движения некоторых поездов будут увеличены, также изменится расписание поездов "Аэроэкспресса".
Изменения в расписании связаны с проведением работ по обслуживанию железнодорожной инфраструктуры.
Подробнее познакомиться с графиком движения поездов можно в приложениях "Метро Москвы", "Расписание и билеты ЦППК", а также на сайте перевозчика.
Ранее сообщалось, что с 30 октября по 5 ноября "Аэроэкспресс" изменит график движения поездов в Шереметьево из-за плановых работ на железной дороге.
30 октября поезда с Белорусского вокзала будут отправляться по графику до 21:35 включительно. Остальные рейсы отменены. В обратном направлении составы будут курсировать до 21:17 включительно. При этом рейс в 16:55 проследует только до Белорусского вокзала.
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