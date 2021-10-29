Участок БКЛ метро между станциями "Хорошёвская" и "Мнёвники" закрыли до 31 октября

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Транспорт

08:59

Участок МДЦ-2 Каланчевская – Курский вокзал закроют на ночь с 29 по 31 октября

транспорт город МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Участок второго маршрута Московских центральных диаметров от станции Каланчевская до Курского вокзала закроют на две ночи – с 29 на 30 октября и с 30 на 31 октября. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МЖД.

В первую ночь участок закроют с 23:00 до 08:10, а во вторую – с 22:10 до 08:10. Ограничение связано с переключением путей на станции Курская.

"В результате с 1 ноября поезда МЦД-2 будут останавливаться у платформы № 2, 3. Данные работы необходимы для продолжения возведения подземного вестибюля, а также строительства новой пассажирской платформы на месте платформы № 4", – говорится в сообщении.

Участок будут закрывать в выходные дни, когда пассажиропоток минимален, и ночью, чтобы сохранить объемы движения в будни.

На время работ изменятся маршруты и расписание электричек Курского и Рижского направлений.

Ранее сообщалось, что для МЦД-3 разработали комбинированную схему движения поездов. По словам заммэра столицы Максима Ликсутова, поезда будут следовать по маршруту Зеленоград – Раменское и из дальнего Подмосковья до Ленинградского или Казанского вокзала. Средний интервал движения поездов составит пять минут.

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