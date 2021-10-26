Ученые рассказали о проявлении постковидного синдрома у детей

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Немецкие ученые провели исследование, направленное на выявление постковидных симптомов среди детей. Для этого они использовали медицинскую базу данных о почти половине населения Германии, указано на портале medRxiv.org.

Специалисты изучили информацию по 38 миллионам пациентов. Затем они отобрали 157 тысяч человек, которым был поставлен диагноз COVID-19 до 30 июня 2020 года. В этой группе были как взрослые, так и подростки в возрасте до 17 лет.

На следующем этапе ученые определили тех, кто жаловался на недомогание спустя три месяца после диагностированного коронавируса. Выяснилось, что дети часто жалуются на стойкое ощущение усталости, тревожность и депрессию, а также на головную боль и боли в животе.

В младшей возрастной группе, как указали авторы статьи, часто встречались симптомы расстройства психики и соматические расстройства. По мнению исследователей, их изыскания дополняют дискуссию по необходимости вакцинации детей от COVID-19.

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