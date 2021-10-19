В АТОР оценили спрос на российские программы по реабилитации после коронавируса

Фото: ТАСС/Семен Антонов
Программы по реабилитации пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, необходимо правильно "упаковывать". Такую позицию высказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Нет региона, в котором нет таких программ. Программы реабилитациии от ковида предлагают везде, <…> но делают это настолько невнятно, что мы видим картину: с одной стороны, потребитель хочет получить информацию, куда поехать, с другой стороны, он не может сделать выбор, потому что есть только название – реабилитация от ковида – а что скрывается за этим названием?" – приводит ее слова ТАСС.
По мнению Ломидзе, проблема заключается в том, что многие санатории в регионах не умеют правильно преподать свои продукты. При этом она выразила уверенность, что потенциальный спрос на программы постковидной реабилитации большой, в дальнейшем его рост только продолжится.
Ранее Сергей Собянин поручил направить 850 миллионов рублей на проведение углубленной диспансеризации переболевших COVID-19. Она будет проходить в два этапа, по итогам которых при наличии медицинских показаний пациенту назначат соответствующее лечение и медицинскую реабилитацию.
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