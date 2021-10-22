За 2 года пандемии Москва не приостановила ни один проект по развитию онкопомощи

"Интервью": Анастасия Ракова
За 2 года пандемии коронавируса Москва не приостановила ни один проект по развитию онкопомощи, рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью телеканалу Москва 24.
"Всем известно, что чуть больше двух лет назад мы объединили оказание онкологической помощи на базе шести якорных многопрофильных больниц, присоединили к ним центры амбулаторной помощи и современные патоморфологические лаборатории", – рассказала заммэра.
По ее словам, на сегодняшний день каждый житель столицы имеет возможность получить весь объем медпомощи – от подозрения на заболевание, постановки диагноза, лечения до последующего диспансерного наблюдения в одном месте.
"Сегодня мы находимся в новом центре амбулаторной онкологической помощи, который открывается на базе первой онкологической больницы. Это уже второй центр, который мы открываем в этом году. Первый был открыт на базе Боткинской больницы. В ближайшие полгода заработает еще один центр амбулаторной онкологической помощи на базе 40-й больницы в районе Зюзино. Эти три центра и те, которые мы будем дальше вводить, сделаны по одному стандарту обеспечения необходимым оборудованием и кабинетами специалистов, по единой логистике и по единому сервисному стандарту для пациентов", – сообщила Ракова.
Заммэра отметила, что город занимается не только развитием амбулаторного лечения онкологии.
"Сейчас полным ходом идет строительство и ремонт крупных корпусов стационаров. В ближайшие полгода мы введем в работу новый корпус на территории первой онкологической больницы, он выйдет из ремонта, и это будет дополнительная коечная мощность для помощи онкологическим пациентам", – заключила Ракова.
Ранее сообщалось, что Сергей Собянин открыл после капитального ремонта Центр амбулаторной онкологической помощи городской клинической онкологической больницы № 1 в Донском районе. Мэр также напомнил, что с 1 января 2022 года в столице будут введены дополнительные высокие стандарты лечения онкологических заболеваний еще по четырем нозологиям, что охватит 9% всех онкологических заболеваний столицы.
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