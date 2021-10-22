Собянин открыл Центр амбулаторной онкологической помощи в Донском районе

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Сергей Собянин открыл после капитального ремонта Центр амбулаторной онкологической помощи городской клинической онкологической больницы № 1 в Донском районе.

"Мы продолжаем реконструкцию и создание современных онкологических центров. Сегодня такой центр открывается на базе первой городской онкологической клиники. Он соответствует всем современным мировым стандартам, обеспечивая весь комплекс диагностики и терапевтического лечения больных", – заявил мэр.

Он отметил, что обновленное учреждение, расположенное по адресу Загородное шоссе, дом 18А, будет рассчитано на жителей Центрального округа.

"А по некоторым профилям будет работать на восемь административных округов Москвы", – пояснил градоначальник, добавив, что с открытием центра увеличится количество людей, которые могут получить помощь.

Собянин также напомнил, что с 1 января 2022 года в Москве будут введены дополнительные высокие стандарты лечения онкологических заболеваний еще по четырем нозологиям, что охватит 9% всех онкологических заболеваний столицы.

Помимо этого, по словам Собянина, в городе запущена программа наблюдательных исследований за современными технологиями и лечением мирового уровня. Она позволит определить, какие из них приемлемы и эффективны для здравоохранения Москвы.

Мэр подчеркнул, что создание подобных центров направлено на объединение всех необходимых процедур для жителей Москвы.

"Чтобы на базе многофункционального центра, в одном месте, было и терапевтическое лечение, и хирургическое, и диагностика, и прием больных. Это огромные центры, которые работают на сотни тысяч людей", – пояснил Собянин.

В целях повышения качества обслуживания и доступности медицинской помощи в столице будут проводить регулярный мониторинг работы данных центров. По словам мэра, это позволит выяснить мнение граждан о медучреждениях, а также понять, как построена работа в каждом конкретном центре и насколько она комфортна для посетителей.

"Надеюсь, что создание таких центров выведет на новый, качественный уровень онкологию в Москве", – заключил Собянин.

В пресс-службе мэрии и правительства столицы рассказали, что в ходе капремонта корпус медучреждения практически полностью перестроили. Там произвели усиление конструкций и утепление фасада, отремонтировали крышу, а также заменили инженерные коммуникации, плиты перекрытия, внутренние перегородки, стяжки пола, дверные и оконные блоки.

Мощности обновленного ЦАОП позволяют проводить более 140 тысяч консультаций в год, что на 30% больше, чем оказывали старые диспансеры, принимавшие жителей ЦАО. Первых пациентов Центр амбулаторной онкологической помощи городской клинической онкологической больницы № 1 рассчитывает принять 25 октября. Медицинское учреждение будет открыто ежедневно.

В конце сентября первых пациентов начал принимать новый Центр амбулаторной онкологической помощи в Боткинской больнице. Он рассчитан примерно на 160 тысяч консультаций в год. Теперь жители Западного округа с онкологическими заболеваниями могут получать в одном месте все виды диагностики и лечения – начиная от выявления первых признаков злокачественных новообразований и заканчивая диспансерным наблюдением.

