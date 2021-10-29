Собянин осмотрел строящийся скоропомощной комплекс НИИ Склифосовского

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Основные работы по строительству нового стационарного комплекса НИИ скорой помощи имени Склифосовского будут завершены в 2022 году, заявил Сергей Собянин в ходе осмотра объекта.

"Для того чтобы здесь, в Склифе, оказывали современную экстренную помощь, требуется создание такого мощного, большого скоропомощного корпуса, который бы обеспечивал комфортное пребывание пациентов, комфортную работу самих врачей. <...> В 2022 году все основные работы должны в этом корпусе быть закончены", – сказал мэр Москвы.

Собянин отметил, что последний корпус НИИ имени Склифосовского был построен примерно 40 лет назад и к настоящему моменту успел устареть по всем параметрам. По его словам, работы по возведению скоропомощных корпусов и объектов здравоохранения в Москве продолжаются в плановом режиме, несмотря на объявленные в городе нерабочие дни.

"Скорая помощь является той службой, которая связывает все системы здравоохранения и обеспечивает надежное функционирование. Сегодня скорая помощь вообще работает в режиме серьезной нагрузки. Скоропомощные корпуса – это корпуса, куда везут по экстренной помощи больных. Они разбросаны в действующих сегодня больницах, сделанных по старым стандартам, и многие из них не отвечают современным требованиям", – заявил Собянин.

По данным столичной мэрии, новый корпус НИИ имени Склифосовского будет рассчитан на ежедневный прием до 200 неотложных пациентов в день. Отмечается, что им будет доступен весь спектр необходимой медицинской помощи.

Приемное отделение корпуса будет функционировать по принципу "триаж", который предусматривает разделение всех поступающих пациентов на три группы: "красная" – пациенты в тяжелом состоянии, "желтая" – в состоянии средней тяжести и "зеленая" – в стабильно удовлетворительном состоянии. Также пациенты с подозрением на инфекционное заболевание будут направляться в профильные больницы через изоляционные зоны диагностики.

На сегодняшний день строительство скоропомощного корпуса завершено на 40%. Всего в Москве планируется постройка пяти таких корпусов с вертолетными площадками при городских стационарах, расположенных в центре столицы.

Ранее Собянин подписал постановление, согласно которому один миллиард рублей направят на поддержку в столице научных разработок и инноваций в сфере медицины. Средства из городского бюджета пойдут на финансирование коллективов специалистов из медицинских организаций государственной системы здравоохранения, занимающихся разработкой высокотехнологичных методов диагностики и лечения заболеваний.