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Мэр Москвы

10:30

Собянин выделил 1 млрд руб Московскому центру инновационных технологий в здравоохранении

мэр Москвы медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому один миллиард рублей направят на поддержку научных разработок и инноваций в сфере медицины в столице. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Средства из городского бюджета пойдут на финансирование коллективов специалистов из медицинских организаций государственной системы здравоохранения, занимающихся разработкой высокотехнологичных методов диагностики и лечения заболеваний.

Оператор проекта планирует выделять средства ежегодно. Их получат проекты продолжительностью от одного года до трех лет. Московский центр инновационных технологий в здравоохранении также окажет поддержку командам специалистов в патентовании разработок, их внедрении в медицинскую практику и размещении информации об инновациях в ведущих медицинских журналах.

Также Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому будет увеличен срок бесплатного лекарственного обеспечения москвичей, перенесших инсульт или острый инфаркт миокарда, с одного года до двух лет.

Все столичные медики до конца года получат новую форму

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