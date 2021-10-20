Страдающие заболеваниями сердца москвичи смогут получать бесплатные лекарства 2 года

10:14
Фото: sobyanin.ru
Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому будет увеличен срок бесплатного лекарственного обеспечения москвичей, перенесших инсульт или острый инфаркт миокарда, с одного года до двух лет.
Данная программа была принята еще в октябре 2019 года. По ней лекарства могут получить пациенты с мерцательной аритмией и гиперлипидемией, имеющие риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Они получают препараты пожизненно. Также программа рассчитана на перенесших инсульт или инфаркт миокарда, кому было выполнено шунтирование, стентирование (ангиопластика) или радиочастотная абляция. Данные пациенты получают бесплатные дезагрегантные препараты для предотвращения риска повторного заболевания.
До этого программа предусматривала выдачу бесплатных лекарств таким пациентам в течение одного года после постановки диагноза, теперь срок продлен до двух лет.
Ранее в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержали законопроект о бесплатной госпитализации детей-инвалидов с родителями. В настоящее время бесплатное пребывание в стационаре с родителями предусмотрено лишь для детей до четырех лет.
В Москве расширили перечень бесплатных лекарств
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