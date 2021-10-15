Минюст и Минздрав РФ согласовали законопроект о продаже лекарств онлайн

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Министерство здравоохранения и министерство юстиции РФ согласовали законопроект о продаже рецептурных лекарств через интернет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минэкономразвития, которое разработало вышеуказанный документ.

"Законопроект согласован Минздравом с условием сокращения числа препаратов, которыми можно будет торговать дистанционно, а также согласован Минюстом", – отметили в ведомстве.



Уточняется, что в последней редакции был сокращен перечень препаратов, допускаемых к онлайн-продаже. Из списка убрали наркотические и психотропные лекарственные средства, сильнодействующие препараты с небольшим содержанием наркотических средств, иммунобиологические и радиофармацевтические препараты, а также препараты с долей содержания спирта выше 25%.

Также в законопроекте идет речь о создании единого реестра назначений лекарств, который позволит вести централизованный учет препаратов.

В ближайшее время Минэкономразвития планирует внести документ на рассмотрение правительства. В случае его одобрения участники рынка разработают программу экспериментального правового режима для продажи рецептурных лекарств через интернет.

Ранее правительство РФ утвердило постановление, согласно которому несетевые аптеки с 1 сентября 2021 года могут продавать лекарства через маркетплейсы. При этом при дистанционной продаже стоимость препаратов не должна быть выше, чем в торговых точках.

