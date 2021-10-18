В Госдуме поддержали закон о бесплатной госпитализации детей-инвалидов с родителями

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В комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержали законопроект о бесплатной госпитализации детей-инвалидов с родителями. Об этом сообщает РИА Новости.

В настоящее время бесплатное пребывание в стационаре с родителями предусмотрено лишь для детей до четырех лет.

"Законопроектом предлагается признать статус "ребенок-инвалид" достаточным основанием для принятия решения о нахождении такого ребенка совместно с одним из близких в стационаре на безвозмездной для него основе, без дополнительных медицинских показаний", – говорится в сообщении.

На заседании комитета отметили, что дети-инвалиды нуждаются в помещении в региональных или федеральных стационарах для прохождения курсового лечения. При этом не все семьи, в которых воспитываются инвалиды, могут себе позволить нахождение в платном стационаре.

В случае принятия законопроект вступит в силу 1 января 2022 года.

Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова оценила предложение автоматически выдавать гражданство РФ детям от смешанных браков. По ее словам, автоматическое получение гражданства РФ было бы полезным для многих семей и позволило бы упростить решение ряда различных жизненных вопросов.

