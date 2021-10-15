В Госдуму внесли законопроект о горячем питании для учеников средних классов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Госдуму внесли законопроект о предоставлении горячего питания учащимся средней школы. Его автором выступили лидер КПРФ Геннадий Зюганов и ряд депутатов.

"Обеспечение горячим питанием в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, является мероприятием, направленным на реализацию права обучающихся на получение пищевой продукции, обеспечивающей физиологические потребности детского организма в пищевых веществах, и вкладом в формирование культуры здорового питания обучающихся", – говорится в пояснительной записке, опубликованной в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Согласно законопроекту, изменения вносятся в 37-ю статью закона об образовании. В ней говорится, что с марта 2020 года все школьники младших классов обеспечиваются горячим питанием, но это не относится к учащимся средней школы.

При этом в случае дефицита бюджетных средств для данной инициативы предлагается предусмотреть возможность предоставления региональным бюджетам субсидий из федерального.

Ранее на горячую линию Роспотребнадзора поступило свыше 8 тысяч вопросов, связанных с организацией школьного питания. В качестве рекомендаций граждане чаще всего просили консультацию по вопросу питания в период сезонного подъема заболеваемости.