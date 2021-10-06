Свыше 8 тыс вопросов о школьном питании поступило на горячую линию Роспотребнадзора

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Фото: depositphotos/BrianAJackson
Свыше 8 тысяч вопросов, связанных с организацией школьного питания, поступило на горячую линию Роспотребнадзора. Такие данные приводятся на официальном сайте ведомства.
Наиболее популярными стали вопросы об организации горячего питания и о меню.
Кроме того, высокий интерес россияне проявили к теме родительского контроля при организации питания и соблюдения принципов здорового питания. Обращения часто касались организации питания для детей с особенностями здоровья.
"Обратившихся за консультацией интересовали особенности организации питания школьников в общеобразовательных организациях в условиях риска распространения <...> коронавирусной инфекции, возможности приносить питание с собой, месте его разогрева и приема", – отмечается в сообщении.
В качестве рекомендаций граждане чаще всего просили консультацию по вопросу питания в период сезонного подъема заболеваемости.
Ранее для жителей Москвы открылась горячая линия по вопросам гриппа и ОРВИ. Позвонить по бесплатному номеру 8 (800) 555-49-43 и задать свой вопрос можно в период с 4 по 15 октября.
В Москве предложили создать чек-лист по школьной безопасности
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