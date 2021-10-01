Роспотребнадзор откроет горячую линию для москвичей по вопросам гриппа и ОРВИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
С 4 октября для жителей Москвы откроется горячая линия по вопросам гриппа и ОРВИ из-за подъема заболеваемости, сообщается на сайте Роспотребнадзора по городу.
"В период с 4 по 15 октября 2021 года специалисты Управления и его территориальных отделов по телефонам горячей линии будут консультировать по различным вопросам, касающимся профилактики гриппа и ОРВИ, в том числе по вопросам вакцинопрофилактики", – говорится в сообщении.
Специалисты расскажут, где можно сделать прививку от гриппа, как подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививки от гриппа и коронавируса. Кроме того, родители смогут узнать, как уберечь детей от простуды и как проводить профилактику инфекционных заболеваний.
"Граждане могут задать имеющиеся вопросы по профилактике гриппа и ОРВИ у профильных специалистов Управления по телефонам 8 (495) 687-40-33, 8 (495) 687-40-70. Также информацию можно получить в круглосуточном режиме по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 (800) 555-49-43, звонок бесплатный", – уточняется в сообщении.
Ранее вирусолог Сергей Нетесов заявил, что россияне плохо соблюдают масочный режим, это может привести к росту заболеваемости гриппом в 2021 году на фоне четвертой волны коронавируса.
Третья волна коронавируса, по словам Нетесова, уже перешла в новую. Причинами стало смешение людей в учебных заведениях и возвращение россиян с отпусков, а также доминирование варианта "Дельта".
"Доктор 24": вакцинация от гриппа
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