Москвичам рассказали о самых важных горячих линиях

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Ежемесячно в общегородской контакт-центр поступает больше 5 миллионов звонков. Большинство горячих линий помогают гражданам круглосуточно и без выходных, сообщает сайт мэра и правительства Москвы.
Общегородской контакт-центр (ОКЦ) предоставляет гражданам десятки горячих линий и служб около 10 лет. Так, москвичи могут узнать о готовности документов, записаться в медучреждение, уточнить телефон и график работы госучреждений и городских организаций, оставить заявку на вызов мастера.
Как отмечается, на некоторых горячих линиях ОКЦ можно не только проконсультироваться, но и внести предложение или подать жалобу. Так, сразу после оформления обращение передают ведомству, которое отвечает за данный вопрос.
Многие горячие линии доступны круглосуточно и работают без выходных. Узнать подробнее о горячих линиях столицы можно на mos.ru.
"На самых востребованных горячих линиях используются технологии искусственного интеллекта, например распознавание и синтез речи. Так, благодаря виртуальному помощнику горожанам в большинстве случаев не придется ждать ответа оператора – робот за несколько секунд сам найдет нужную информацию в виртуальной базе знаний и проконсультирует человека", – рассказал руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.
Набрав номер: +7 (495) 777-77-77, горожане могут получить ответы более чем на 10 тысяч вопросов (специалисты помогут узнать о контактах и режиме работы центров "Мои документы", столичных ведомств; расскажут о готовности тех или иных документов).
Также существует горячая линия по вопросам отопления. Позвонив на номер: +7 (495) 539-53-53, жители столицы смогут уточнить по поводу отсутствия тепла или недостаточном прогреве батарей.
Номер: +7 (495) 539-53-53 поможет горожанам решить вопросы, связанные с жилищно-коммунальными услугами.
Набрав номер: +7 (495) 539-30-00, москвичи смогут записаться в медучреждение, перенести или отменить уже существующую запись к врачу.
В контакт-центре "Московский транспорт" помогут найти оставленную в транспорте вещь и проконсультировать с выбором проездного билета. Специалисты принимают звонки жителей по номеру 3210 (с мобильного телефона).
Ранее в России предложили использовать соцсети для подачи обращений в госорганы. В письме эксперт отмечает, что право делать официальные обращения в государственные и муниципальные органы власти граждане имеют в соответствии с Конституцией РФ и федеральным законодательством.
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