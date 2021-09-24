В России предложили использовать соцсети для подачи обращений в госорганы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Соцсети могут использоваться для обращений в госорганы. С таким предложением выступил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. Об этом со ссылкой на копию письма на имя главы Минцифры, имеющуюся в распоряжении редакции, сообщает RT.

В письме Зыков отмечает, что право делать официальные обращения в государственные и муниципальные органы власти граждане имеют в соответствии с Конституцией РФ и федеральным законодательством.

Он уточнил, что в большинстве случаев это право реализуется через почтовые отправления или электронные обращения. Однако на региональном уровне власти все чаще предпринимают попытки использовать для официальных коммуникаций с гражданами социальные сети.

"Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров обращается к вам с просьбой рассмотреть возможность внесения изменений в федеральное законодательство в целях выработки единых правил использования отечественных социальных сетей в качестве инструментов для подачи официальных электронных обращений граждан в федеральные, региональные, муниципальные органы власти через их официальные аккаунты", – говорится в письме, направленном на имя Максута Шадаева.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор усилит контроль за россиянами в интернете. Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) планирует запустить систему поиска противоправного контента в изображениях и видео в интернете "Окулус".

