В России предложили использовать соцсети для подачи обращений в госорганы

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Соцсети могут использоваться для обращений в госорганы. С таким предложением выступил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. Об этом со ссылкой на копию письма на имя главы Минцифры, имеющуюся в распоряжении редакции, сообщает RT.
В письме Зыков отмечает, что право делать официальные обращения в государственные и муниципальные органы власти граждане имеют в соответствии с Конституцией РФ и федеральным законодательством.
Он уточнил, что в большинстве случаев это право реализуется через почтовые отправления или электронные обращения. Однако на региональном уровне власти все чаще предпринимают попытки использовать для официальных коммуникаций с гражданами социальные сети.
"Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров обращается к вам с просьбой рассмотреть возможность внесения изменений в федеральное законодательство в целях выработки единых правил использования отечественных социальных сетей в качестве инструментов для подачи официальных электронных обращений граждан в федеральные, региональные, муниципальные органы власти через их официальные аккаунты", – говорится в письме, направленном на имя Максута Шадаева.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор усилит контроль за россиянами в интернете. Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) планирует запустить систему поиска противоправного контента в изображениях и видео в интернете "Окулус".
Роскомнадзор начал формировать реестр соцсетей в России
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