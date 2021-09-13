Самарскую школу проверят после сообщения о супе с пауками в школьной столовой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Департамент образования Самары проверит организацию и качество питания в школе № 116. Об этом сообщается в твиттер-аккаунте ведомства.

Ранее жительница города рассказала, что ее ребенок несколько раз вылавливал пауков из супа в школьной столовой.

"Спасибо за информацию! Вопрос организации и качества питания обучающихся в школе № 116 взят на контроль. Будет проведена выездная проверка", – отреагировали в ведомстве.

В департаменте образования также уточнили, что о ситуации предупрежден руководитель комбината школьного питания. Также запрошена объяснительная со стороны директора образовательного учреждения.

Ранее в сентябре Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам организации питания в общеобразовательных учреждениях. Обратиться к специалистам можно до 17 сентября во всех регионах страны.