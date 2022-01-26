Специалисты рассказали о разработанных в 2021 году проектах для молодежи в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Столичные некоммерческие организации (НКО) находятся в постоянном диалоге с молодежью и предоставляют ей площадки для самореализации и дополнительного образования, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Московские студенты участвуют в экологических и благотворительных акциях города, спортивных фестивалях, реализуют собственные проекты и помогают в качестве волонтеров. В связи с этим в рамках конкурса грантов мэра Москвы в городе ежегодно поддерживают лучшие социальные инициативы для молодежи.
Только в прошлом году средства на реализацию получил 51 молодежный проект. К примеру, грант получил Фонд поддержки и развития движения студенческих отрядов. Организация займется развитием ресурсного центра по профориентации студентов. Благодаря этому 1,5 тысячи студентов смогут определиться в выборе профессии.
Также у студентов появится единый портал, где можно будет найти информацию о московских учебных заведениях с описаниями направлений подготовки, перечень необходимых для поступления документов и экзаменов.
Еще один грант выиграл проект "Битва мнений". Организация "Молодежь столицы" проведет онлайн-трансляции, конкурсы, обучение в электронном формате и многие другие интерактивные мероприятия для юных жителей столицы. Всего пройдет более 40 мероприятий.
В марте стартует набор на курс "Проектный подход", посвященный социальному проектированию и проектному менеджменту. Слушатели познакомятся с основами менеджмента социальных проектов, научатся выбирать и заинтересовывать аудиторию, распределять ресурсы внутри команды, изучат тайм-менеджмент и поймут, как достигать результата.
Конкурс грантов мэра Москвы для социально ориентированных некоммерческих организаций проводится каждый год. За последние пять лет гранты получили более тысячи НКО.
Организации, зарегистрированные более года назад, могут претендовать на гранты до 5 миллионов рублей. Молодым НКО, которые работают более полугода, доступна поддержка в размере до 500 тысяч рублей. Общая сумма грантов составляет около 400 миллионов рублей.
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