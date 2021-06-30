В Москве подвели итоги заявочной кампании конкурса грантов для НКО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице завершилась заявочная кампания на участие в конкурсе грантов мэра Москвы для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО). Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, всего поступило свыше 870 заявок по 12 номинациям. Рассмотреть их предстоит экспертному совету, который входят общественники, представители НКО, бизнеса, образовательных и научных учреждений. Итоги конкурса подведут в сентябре.

"Больше всего заявок, как и год назад, мы получили в номинации "Молодежь Москвы" – 182. На гранты в номинации "Наше наследие" претендуют 123 проекта и еще 106 – на поддержку города в категории "ЗОЖ и спорт". В пятерку лидеров по числу заявок также вошли номинации "Семейная Москва" и "Творческая Москва", – цитирует Сергунину портал мэра и правительства Москвы.

Чтобы подготовиться к конкурсу, участники могли пройти экспресс-курс образовательной программы "НКО Лаб", который состоял из 13 вебинаров. Также можно было присоединиться к "Мастерской проектов". Это серия из 25 мастер-классов в онлайн- и офлайн-форматах.

Конкурс грантов мэра Москвы для социально ориентированных некоммерческих организаций проводится каждый год. За последние пять лет гранты получили более тысячи НКО.

В этом году поступившие заявки пройдут проверку на соответствие условиям конкурса до 13 июля. Окончательный список допущенных к конкурсу проектов опубликуют 17 июля.

Организации, зарегистрированные более года назад, могут претендовать на гранты до 5 миллионов рублей. Молодым НКО, которые работают более полугода, доступна поддержка в размере до 500 тысяч рублей. Общая сумма грантов составит 400 миллионов рублей.

В Москве 1 июля запустят профориентационную программу для подростков "Лето моей карьеры". В программе могут принять участие подростки от 14 до 17 лет. Она рассчитана на 20 дней, за которые детям предложат поработать в 15 профильных школах. Регистрация на программу доступна на сайте "Я дома".

