В Кремле пообещали обратить внимание на сообщения о росте цен на ПЦР-тесты

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В Кремле заинтересовались сообщениями об увеличении стоимости ПЦР-тестов в некоторых субъектах России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что появление такой информации дает повод обратить на это внимание.

"Мы обратим обязательно на это внимание, но наверняка Оперативный штаб мониторит эту ситуацию", – цитирует Пескова ТАСС.

За последние сутки в России госпитализировали 17 487 человек с коронавирусом. Это на 92,4% выше показателя предыдущего дня. Отмечается, что число госпитализаций увеличилось в 80 регионах. Днем ранее оно составляло 9 090 случаев. В пяти регионах количество госпитализаций снизилось.

Всего за последние сутки в России выявили 125 836 новых случаев коронавируса. В Москве зарегистрировали 21 533 случая COVID-19, в Санкт-Петербурге – 13 619, в Московской области – 11 475, в Пермском крае – 3 303, в Челябинской области – 3 277, в Республике Саха (Якутия) – 3 211, в Ростовской области – 2 833.

