В МЧС намерены создать реестр коррупционеров из числа бывших сотрудников ведомства

Фото: Москва 24/Никита Симонов

МЧС России планирует создать реестр коррупционеров, уволенных из ведомства в связи с утратой доверия. Соответствующий проект приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Помимо этого, документ содержит приложение, куда предлагается включать все сведения о коррупционерах: занимая должность на момент увольнения по утрате доверия, информация о совершенном правонарушении и ссылка на положение нормативного акта, требование которого были нарушены бывшим сотрудником ведомства.

Ранее официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко рассказала, что чаще, чем представители других ведомств, к уголовной ответственности за коррупцию привлекаются сотрудники МВД.

По данным на 2019 год, по обвинению в коррупции перед судом предстали 752 сотрудника министерства внутренних дел, далее идут ФСИН – 181 сотрудник, ФССП – 84, МЧС – 51, ФТС – 34 и СК – 52 сотрудника.