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Москва 24

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Общество

16:31

СКР назвал лидеров среди коррупционеров

общество безопасность

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Сотрудники МВД привлекаются к уголовной ответственности за коррупцию чаще, чем представители других ведомств. Об этом сообщается на сайте ведомства со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко.

С начала 2019 года по обвинению в коррупции перед судом предстали 752 сотрудника МВД. Далее идут ФСИН со 181 обвиняемым, ФССП (84), МЧС (51), ФТС (34) и СК (27).

Всего за текущий год в суд было направлено почти 6,5 тысячи уголовных дел. Большинство из них связаны со взятками, мошенничеством, присвоением и растратой. Было арестовано имущество обвиняемых на 12,9 миллиарда рублей.

Ранее генпрокурор России Юрий Чайка отметил, что в целом коррупционные преступления с начала 2019 года стали регистрировать чаще. Он связал это с усилением прокурорского надзора. Также растет и доля коррупции в общей структуре преступлений – в 2017 году она была на уровне 1,4%, а с начала этого года выросла уже до 1,7%.

В ноябре в Госдуме предложили продавать имущество коррупционеров на аукционах. Раньше конфискованную у проворовавшихся чиновников недвижимость можно было лишь отдавать бесплатно и только тем, кто стоит в очереди на жилье, или соцучреждениям.

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