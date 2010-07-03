Новые меры для борьбы с коррупцией введут в России

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Новые меры для борьбы с коррупцией планируют ввести в России в следующем году. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Чайка.

"Они коснутся в том числе борьбы с откатами и возврата из-за рубежа нелегально выведенных активов", – заявил Чайка в интервью "Коммерсанту".

По его словам, комплекс дополнительных антикоррупционных мер разработают в ходе координационного совещания руководителей правоохранительных органов России.

Генпрокурор России также отметил, что в целом коррупционные преступления в России с начала 2019 года стали регистрировать чаще. Он связал это с усилением прокурорского надзора. Также растет и доля коррупции в общей структуре преступлений – в 2017 году она была на уровне 1,4%, а с начала этого года выросла уже до 1,7%.

Что касается административных коррупционных нарушений, то большинство из них связаны с незаконным трудоустройством бывших чиновников в коммерческие организации.

Ранее сообщалось, что имущество коррупционеров начнут продавать на аукционах. Раньше конфискованную у проворовавшихся чиновников недвижимость можно было лишь отдавать бесплатно и только тем, кто стоит в очереди на жилье, или соцучреждениям. Теперь дома предлагают выставлять на торги.

Кроме того, конституционный суд также узаконил изъятие незаконно нажитого имущества не только у чиновников и их родственников, но также у друзей и знакомых обвиняемых.

На практике узаконенная норма коснется лиц, уличенных в совершении преступлений. Если имущество обвиняемых нажито незаконно, то его могут изъять из пользования в рамках борьбы с коррупцией. По мнению экспертов, это соответствует мировым трендам в данной правоохранительной сфере.