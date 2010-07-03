Фонд борьбы с коррупцией внесен в список иностранных агентов

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Министерство юстиции России внесло Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что решение принято в соответствии с федеральным законом "О некоммерческих организациях".

"В среду, 9 октября, на основании федерального закона "О некоммерческих организациях" некоммерческая организация "Фонд борьбы с коррупцией" включена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента", – сообщил Минюст.

Уточняется, что факт соответствия признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, был установлен в ходе текущего контроля за ФБК, который проводило главное управление Минюста России по Москве.

Ранее Следственный комитет заявил о начале расследования уголовного дела об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией. По месту жительства ряда сотрудников организации и в офисе фонда шли обыски. Были изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования. Арестовано более 100 счетов.

