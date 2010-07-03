Более 100 счетов арестовали в рамках дела об отмывании 1 млрд рублей сотрудниками ФБК

15:22
15:22
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Фото: Следственный комитет РФ
В СК РФ рассказали о ходе расследования уголовного дела об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК).
На сайте ведомства говорится, что сегодня по месту жительства ряда сотрудников организации, в офисе фонда проходят обыски. Изымаются предметы и документы, имеющие значение для расследования. Ряд сотрудников вызван на допрос. Арестовано более 100 счетов.
"Следствие продолжает устанавливать всех лиц, причастных к совершению указанного преступления, а также его обстоятельств", – говорится в сообщении.
О возбуждении уголовного дела стало известно 3 августа. Речь идет о легализации одного миллиарда рублей, которые были направлены на финансирование ФБК.
По версии следствия, сотрудники фонда получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте. При этом они знали, что средства "были приобретены преступным путем".
"Соучастники через устройства Cash-in и Recycling (банкоматы) внесли ту же сумму денег на расчетные счета нескольких банков. После этого они организовали перевод зачисленных денежных средств на текущие расчетные счета ФБК, осуществив финансирование деятельности указанной некоммерческой организации, завершив тем самым совместные преступные действия по их легализации", – сообщали в СК.
Сейчас уточняются источники получения финансирования.
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