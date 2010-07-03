СК возбудил уголовное дело об отмывании 1 млрд рублей в ФБК

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

СК РФ возбудил уголовное дело о легализации одного миллиарда рублей, которые были направлены на финансирование организации "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК). Об этом говорится на сайте ведомства.

По версии следствия, сотрудники фонда получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте. При этом они знали, что средства "были приобретены преступным путем".

"Соучастники через устройства Cash-in и Recycling (банкоматы) внесли ту же сумму денег на расчетные счета нескольких банков. После этого они организовали перевод зачисленных денежных средств на текущие расчетные счета ФБК, осуществив финансирование деятельности указанной некоммерческий организации, завершив тем самым совместные преступные действия по их легализации", – говорится в сообщении.

Таким образом было легализовано порядка одного миллиарда рублей. В настоящий момент правоохранители устанавливают соучастников преступления и их местоположение. Также уточняются источники получения финансирования.